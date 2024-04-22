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15:24, 22 апреля 2024Из жизни

Принц и принцесса европейской страны подали на развод после 13 лет брака

Греческий принц Николаос и принцесса Татьяна решили развестись

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Греческий принц Николаос и принцесса Татьяна решили расторгнуть брак через 13 лет после свадьбы и подали на развод. Об этом сообщает People.

19 апреля представительство бывшей королевской семьи европейской страны разместило на своем сайте объявление об их разводе. «Принц Николаос и принцесса Татьяна после 13 лет совместной жизни решили развестись. Оба подчеркивают сложность этого решения, глубокую признательность и уважение друг к другу, а также любовь, с которой они шли рука об руку все эти годы. Те же ценности уважения и понимания лягут в основу их отношений в будущем. Они надеются поддерживать глубокую и искреннюю дружбу. Они будут продолжать жить и работать в Греции, где чувствуют себя как дома», — говорится в сообщении.

Эта новость появилась всего через несколько недель после того, как 54-летний Николаос и 43-летняя Татьяна появились вместе на службе в честь короля Константина, отца Николаоса и последнего короля Греции, правившего до отмены монархии в Греции в июне 1973 года.

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Принц Николаос женился на принцессе Татьяне Спецес в Греции в августе 2010 года.

Ранее сообщалось, что принцесса Катарина-Амалия Нидерландская как минимум год прожила в другой стране из-за угроз со стороны мафии. Девушку обещали похитить представители так называемой Mocro Maffia — марокканского преступного синдиката, контролирующего треть всего трафика кокаина в Европе.

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      Антонина Черташ
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