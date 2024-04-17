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13:21, 17 апреля 2024Из жизни

Голландская принцесса год скрывалась от мафии в другой стране

Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская год прожила в Испании из-за угроз мафии
Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория

Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская как минимум год прожила в другой стране из-за угроз со стороны мафии. Об этом сообщает BBC News.

По словам представителей королевской семьи, 20-летняя голландская принцесса скрывалась от мафии в Испании. В этот период она училась в Мадриде и могла свободно передвигаться по городу. В настоящее время Катарина-Амалия возобновила обучение в Амстердамском университете, из общежития которого уехала, когда стало известно об угрозе похищения.

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О том, что принцесса Катарина-Амалия может стать целью нападения преступных группировок, сообщалось в сентябре 2022 года. Девушку обещали похитить представители так называемой Mocro Maffia — марокканского преступного синдиката, контролирующего треть всего трафика кокаина в Европе.

В результате принцессу заставили вернуться из общежития Амстердамского университета и фактически заперли во дворце. Девушка находилась под усиленной охраной.

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