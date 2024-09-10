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20:18, 10 сентября 2024Бывший СССР

Жителей Киева предупредили о проблемах с водоснабжением

Замглавы водоканала Киева Костюк предрек большие проблемы с водоснабжением

Фото: Vadim Ghirda / АР

Киев ожидают большие проблемы с водоснабжением из-за загрязнения реки Десны. Об этом заявил замглавы водоканала украинской столицы Владимир Костюк, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70 процентов подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы», — сказал он.

Костюк отметил, что загрязнение реки продолжается и опустилось уже ниже Чернигова. По его словам, город сможет частично покрыть потребности жителей альтернативными системами.

При этом в водоканале Киева пояснили, что замглавы организации озвучил «наиболее пессимистичный сценарий развития событий, вероятность которого в настоящее время низка». По словам представителей организации, они готовы к возможным вызовам.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили почти все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые обслуживали Харьков. Как рассказал премьер республики Денис Шмыгаль, сейчас туда завозятся небольшие мобильные котельные.

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      Александр Курбатов
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