Жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору сведений о дислокации Российской армии

В Запорожской области суд приговорил жителя Мелитополя за призывы к сбору данных

В Запорожской области суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 37-летнего жителя Мелитополя за призывы к сбору сведений о дислокации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

5 июня осужденный написал комментарий под постом в проукраинском канале. По версии следствия, комментарий содержал призыв к сбору информации о местах дислокации военной техники Вооруженных сил России, используемых в зоне специальной военной операции.

Ранее в Уфе суд приговорил местную жительницу Рамилю Галим (ранее носила фамилию Саитова, внесена в список террористов и экстремистов) к пяти годам колонии общего режима за призывы к мобилизованным дезертировать с оружием.