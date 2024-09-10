Жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору сведений о дислокации Российской армии

В Запорожской области суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 37-летнего жителя Мелитополя за призывы к сбору сведений о дислокации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Мужчину признали виновным по статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).
5 июня осужденный написал комментарий под постом в проукраинском канале. По версии следствия, комментарий содержал призыв к сбору информации о местах дислокации военной техники Вооруженных сил России, используемых в зоне специальной военной операции.
Ранее в Уфе суд приговорил местную жительницу Рамилю Галим (ранее носила фамилию Саитова, внесена в список террористов и экстремистов) к пяти годам колонии общего режима за призывы к мобилизованным дезертировать с оружием.