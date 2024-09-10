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16:34, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша раскрыла минусы Лос-Анджелеса

Блогерша Андерсон: с 2020 года в Лос-Анджелесе стало много мусора и бездомных

Фото: Matthew Peters / Unsplash

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в Лос-Анджелесе, раскрыла минусы города. На эту тему она порассуждала в новом видео, доступном на ее YouTube-канале.

«Мой любимый город за четыре года с 2020-го превратился в бог есть во что», — высказалась блогерша о Лос-Анджелесе.

По словам Андерсон, после пандемии коронавируса город стал грязным, в нем появилось много бездомных людей. «Какой-то просто раздрай, ничего не убирают, ни за чем не следят. Типичное состояние улиц в Лос-Анджелесе: все в мусоре, идешь дальше — везде этот мусор валяется», — пояснила она. В качестве сравнения она привела в пример штат Флорида. «Там такой ситуации не наблюдается, это как будто особенность Калифорнии», — заключила она.

Ранее популярный российский комик Расул Чабдаров посетил США и раскрыл минус страны. Комик также отметил, что в Штатах, в частности в Лос-Анджелесе, ему не понравилось то, что там грязно и много бездомных людей, которые лежат даже возле дорогих отелей.

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      Олег Давыдов
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