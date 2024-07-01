Популярный российский комик посетил США и раскрыл минус страны

Комик Расул Чабдаров рассказал, что в США грязно и много бездомных людей

Популярный российский комик Расул Чабдаров посетил США и раскрыл минус страны. Подробностями он поделился в подкасте «Авторитет Мысли», доступном на YouTube.

«Там много хорошего, много странного, много плохого реально», — раскрыл Чабдаров свои впечатления от США. Комик отметил, что в Штатах, в частности в Лос-Анджелесе, ему не понравилось то, что там грязно и много бездомных людей, которые лежат даже возле дорогих отелей. «Очень много, просто тьма», — подчеркнул он.

Комик также сравнил менталитет россиян и американцев. «Там очень любят, когда у тебя бабки есть. Им нравится, что у тебя есть деньги, не как у нас. Разный менталитет, потому что страна по-другому образовывалась. Туда все ехали зарабатывать бабки, поэтому, когда у тебя успех, это считается круто», — рассказал Чабдаров.

В конце 2023 года комик Александр Незлобин раскрыл разницу между доходом комиков в России и США. Юморист заверил, что в России начинающие комики зарабатывают больше, чем в Америке.