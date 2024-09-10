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20:17, 10 сентября 2024Ценности

Звезда «Папиных дочек» показала фигуру в микрошортах

38-летняя российская актриса Мирослава Карпович снялась в микрошортах и рубашке

Фото: @p.pollyyyyyyyyyy

Российская актриса, модель и телеведущая Мирослава Карпович снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа @p.polly в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда «Папиных дочек» выбрала в качестве места съемки зеленую лужайку с рассыпанными на ней апельсинами. Артистка предстала перед камерой босой, в приталенной голубой рубашке и вязаных бордовых микрошортах, показав стройную фигуру.

Также знаменитость примерила атласный платок и массивные золотистые браслеты и сделала макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее звезда сериала «Барвиха», российская актриса Лянка Грыу показала фигуру в бикини.

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      Карина Черных
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