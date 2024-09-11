92-летний россиянин впервые женился

Пенсионер из Ростова-на-Дону впервые женился в 92 года, его избраннице 55 лет

Всю жизнь проживший холостяком россиянин впервые женился в 92 года. Об этом сообщил ЗАГС Ростовской области на своей странице во «ВКонтакте».

В Ростове-на-Дону 92-летний Николай Хоренович связал себя узами брака с 55-летней Ольгой. Для пенсионера брак стал первым. По сообщению сотрудников ЗАГСА, мужчина захотел встретить 93-й день рождения в статусе женатого человека. Церемония бракосочетания прошла в отделе ЗАГС Ворошиловского района.

«Ольга Васильевна — воплощение эталона женщины», — сказал новоиспеченный жених о своей избраннице. Невеста, в свою очередь, назвала супруга самым добрым, отзывчивым и любящим человеком. Пара вместе прошла через серьезные испытания: в 2009 году Николай Хоренович получил травму позвоночника, а Ольга потеряла ногу из-за сахарного диабета. Несмотря на проблемы со здоровьем и большую разницу в возрасте, за годы любовь ростовчан стала только крепче.

Сотрудники ЗАГСа поздравили пару, восхитившись их решимостью официально оформить отношения, несмотря на почтенный возраст жениха.

Ранее 34-летняя женщина заявила, что если она расстанется с 77-летним женихом, то не будет заводить отношения с другими мужчинами. По ее словам, она осознает проблемы, связанные с возрастом партнера, в том числе ухудшение его здоровья, но считает, что никто «не может соперничать с ним».