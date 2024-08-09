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05:01, 9 августа 2024Из жизни

Женщина назвала жениха старше нее на 43 года идеальным и незаменимым

Фото: Anugrah Rahadhika / Unsplash

34-летняя женщина заявила, что если она расстанется со своим 77-летним женихом, то не будет заводить отношения с другими мужчинами. О незаменимости своего возлюбленного она рассказала в интервью YouTube-каналу Love Don't Judge.

Имани обратила внимание на Ларри, который был старше нее на 43 года, когда пользовалась приложением для знакомств. По словам женщины, ей всегда нравились более взрослые мужчины, поэтому седина Ларри сразу ее заинтересовала. Пара вместе уже девять лет. Недавно мужчина сделал Имани предложение, и она согласилась.

Жених и невеста рассказали, что им никогда не бывает скучно вместе. Пожилой мужчина подчеркнул, что восхищается своей партнершей и не чувствует, что ей не хватает какого-то жизненного опыта. Как отметила Имани, она осознает проблемы, связанные с возрастом Ларри, в том числе ухудшение его здоровья, но считает, что никто «не может соперничать с ним».

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Имани похвасталась тем, что мужчина балует ее подарками. При этом сам Ларри не считает женщину меркантильной. «У нее нет никаких ожиданий. Она всегда очень благодарна за все, что я делаю», — объяснил он. Жених и невеста признались, что критика со стороны лишь укрепила их отношения. Они заявили, что изменили жизни друг друга в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что жениху и невесте из Ирландии с разницей в возрасте 21 год пришлось уволиться и переехать в другой город из-за травли со стороны коллег. Мужчина и женщина подчеркнули, что все трудности лишь укрепили их любовь, скоро они сыграют свадьбу.

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      Юлия Юткина
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