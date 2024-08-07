Жених и невеста с разницей в возрасте 21 год рассказали о жертвах ради их любви

Паре из Ирландии с разницей в возрасте 21 год пришлось переехать из-за травли

Жениху и невесте из Ирландии с разницей в возрасте 21 год пришлось переехать в другой город из-за травли со стороны коллег. О других жертвах, на которые им приходится идти ради любви, они рассказали в интервью The Sun.

Микайла Роват и Найл Гилл познакомились в 2022 году: они работали в одной строительной компании. «Он был на 21 год старше, но я никогда в жизни не чувствовала такой сильной связи с кем-то», — призналась Роват, которой на тот момент было 23 года.

Когда у мужчины и женщины завязались отношения, они стали их скрывать. Однако через четыре месяца их коллеги обо всем узнали — пара столкнулась с осуждением. По словам Роват, из-за этого Гилл закрылся в себе, уволился, а через некоторое время бросил девушку. Они воссоединились лишь через некоторое время, решив преодолеть все страхи вместе.

Тогда Роват ушла из фирмы вслед за мужчиной, и они уехали в другой город, где нашли новую работу уже в разных компаниях. Тем не менее, как утверждают влюбленные, они все еще сталкивается с критикой со стороны родственников, друзей и незнакомцев.

Роват и Гилл подчеркнули, что все трудности лишь укрепили их любовь. По их словам, они хотят доказать обществу, что такие пары, как они, абсолютно нормальны. Роват также призналась, что Гилл сделал ей предложение и скоро они сыграют свадьбу.

Ранее сообщалось, что жительница Канады вышла замуж за мужчину из Туниса младше ее на 21 год и потеряла близких друзей. «Но наша связь важнее всего остального. Я люблю его, и это все, что имеет значение», — объяснила она.

