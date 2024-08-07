Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:08, 7 августа 2024Из жизни

Жених и невеста с разницей в возрасте 21 год рассказали о жертвах ради их любви

Паре из Ирландии с разницей в возрасте 21 год пришлось переехать из-за травли

Фото: Morgan Rovang / Unsplash

Жениху и невесте из Ирландии с разницей в возрасте 21 год пришлось переехать в другой город из-за травли со стороны коллег. О других жертвах, на которые им приходится идти ради любви, они рассказали в интервью The Sun.

Микайла Роват и Найл Гилл познакомились в 2022 году: они работали в одной строительной компании. «Он был на 21 год старше, но я никогда в жизни не чувствовала такой сильной связи с кем-то», — призналась Роват, которой на тот момент было 23 года.

Когда у мужчины и женщины завязались отношения, они стали их скрывать. Однако через четыре месяца их коллеги обо всем узнали — пара столкнулась с осуждением. По словам Роват, из-за этого Гилл закрылся в себе, уволился, а через некоторое время бросил девушку. Они воссоединились лишь через некоторое время, решив преодолеть все страхи вместе.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Тогда Роват ушла из фирмы вслед за мужчиной, и они уехали в другой город, где нашли новую работу уже в разных компаниях. Тем не менее, как утверждают влюбленные, они все еще сталкивается с критикой со стороны родственников, друзей и незнакомцев.

Роват и Гилл подчеркнули, что все трудности лишь укрепили их любовь. По их словам, они хотят доказать обществу, что такие пары, как они, абсолютно нормальны. Роват также призналась, что Гилл сделал ей предложение и скоро они сыграют свадьбу.

Ранее сообщалось, что жительница Канады вышла замуж за мужчину из Туниса младше ее на 21 год и потеряла близких друзей. «Но наша связь важнее всего остального. Я люблю его, и это все, что имеет значение», — объяснила она.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      В деле генерала Булгакова появились контракты на питание кадетов. Кто еще замешан в афере с сухпайками?

      Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады

      Стало известно о смерти водителя столкнувшегося с поездом под Волгоградом КамАЗа

      Стало известно о новой тактике нападения ВСУ на мирных жителей в России

      91-летняя звезда «Бэтмена» раскрыл секрет долголетия

      В США обвинили пакистанца в попытке организации покушений на политиков

      Россиянин устроил пожар с двумя жертвами и отделался принудительными работами

      На Украине под удар попали 400 бойцов ВСУ

      Жители российской многоэтажки оказались под дождем в своих квартирах

      Россиян отказались эвакуировать из Бангладеш

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше