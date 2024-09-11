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11:08, 11 сентября 2024Путешествия

Аэропорт еще одного российского города временно закрыли

Росавиация: аэропорт в Апатитах временно ограничил работу

В Мурманской области временно закрыли аэропорт в Апатитах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Уточняется, что с 10:30 по московскому времени воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. По данным источника, временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее аэропорт еще одного российского города, Мурманска, временно ограничил работу. По предварительным данным, ограничения связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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      Алина Черненко
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