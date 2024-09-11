Аэропорт российского города временно ограничил работу из-за угрозы атаки

Аэропорт Мурманска временно ограничил работу 11 сентября

Аэропорт Мурманска временно ограничил работу в среду, 11 сентября, из-за угрозы атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Уточняется, что воздушная гавань российского города временно не принимает и не отправляет авиарейсы. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.

Ранее в московском аэропорту Жуковский зафиксировали падение осколков сбитого в Подмосковье беспилотного летательного аппарата самолетного типа. В пресс-службе авиагавани также принесли извинения пассажирам задержанных рейсов и отметили, что действующие ограничения в работе вызваны форс-мажором и направлены на обеспечение безопасности гостей.