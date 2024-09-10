Аэропорт в Подмосковье ограничил работу после падения осколков беспилотника

В аэропорту Жуковский зафиксировали падение осколков сбитого БПЛА

В московском аэропорту Жуковский зафиксировали падение осколков сбитого в Подмосковье беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы воздушной гавани.

Уточняется, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В пресс-службе аэропорта также принесли извинения пассажирам задержанных рейсов и отметили, что действующие ограничения в работе вызваны форс-мажором и направлены на обеспечение безопасности гостей.

Кроме того, представители Жуковского заявили, что аэропорт возобновит работу в штатном режиме после завершения следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что пассажиры застряли на улице у аэропорта Жуковский после атаки БПЛА и попали на видео. На опубликованных кадрах видно, как люди стоят вдалеке от входа в авиагавань — туда их направили сотрудники.

