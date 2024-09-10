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13:24, 10 сентября 2024Путешествия

Пассажиры застряли на улице у аэропорта Москвы после атаки БПЛА и попали на видео

Пассажиры застряли на улице у аэропорта Жуковский на три часа после атаки БПЛА

Пассажиры застряли на улице у столичного аэропорта Жуковский после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) утром 10 сентября и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На записи видно, что люди стоят вдалеке от входа в авиагавань — туда их направили сотрудники. «Мы уже, наверное, часа три находимся на улице. Нас постоянно гоняют в самый дальний конец. (...) Как стадо. Никакой информации не дают от слова совсем», — пожаловалась автор видео за кадром.

Также пассажиры рассказали, что им раздали по бутылке воды.

При этом ранее Росавиация сообщила, что Жуковский, Домодедово и Внуково вернулись к штатной работе после утренних ограничений на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов.

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      Марк Успенский
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