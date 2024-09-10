Аэропорты Москвы продолжили работать штатно после вводившихся ограничений

Росавиация: ограничения во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли

Три московских аэропорта — Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжили работать штатно после вводившихся ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Уточняется, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 07:58. «Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — указано в сообщении.

Во вторник, 10 сентября, в трех столичных аэропортах — Внуково, Жуковском и Домодедово — ввели ограничения на прилеты и вылеты.

Ранее сообщалось, что летевшие в Москву пассажирские самолеты перенаправили в аэропорт Самары из-за ограничений, введенных в столичных авиагаванях.