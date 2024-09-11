Аферисты обманули российскую пенсионерку и заставили ее работать на них

В Кронштадте пенсионерка по указанию аферистов забирала деньги у пожилых людей

В Кронштадте аферисты обманули 67-летнюю пенсионерку и заставили работать на них — забирать деньги у пожилых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, фигурантка обратилась в полицию 9 сентября. Она рассказала, что стала жертвой дистанционного мошенничества. По ее словам, в начале августа ей позвонил неизвестный и представился сотрудником компании телефонной связи. Он сказал, что у женщины закончился договор и попросил передать ее персональные данные. Позже ей снова позвонил неизвестный и сказал, что мошенники завладели ее данными и могут получить доступ к ее деньгам. Звонивший убедил пенсионерку взять кредит. Так она взяла кредит на 267 тысяч рублей, которые позже передала курьеру. Затем пострадавшей поступил другой звонок от некого мужчины. Он сказал, что женщина стала жертвой мошенников и теперь должна помочь в их поимке. По его словам, для этого она должна была поработать курьером и ездить на адреса и забирать деньги у пожилых людей в различных районах Петербурга и передавать ему.

По данным силовиков, женщина поверила звонившему и два раза выезжала на адреса, которые ей называли мошенники, где она забирала пакеты с деньгами. Это произошло в период с 9 по 20 августа. В какой-то момент она рассказала о произошедшем сыну. Он сказал, что женщина попалась аферистам.

Теперь пострадавшая стала фигурантом уголовных дел о мошенничестве. Также правоохранители приняли у нее заявление по факту совершенного в отношении нее мошенничества и возбудили уголовное дело по аналогичной статье.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах пенсионерка, поверив мошенникам, лишилась квартиры.