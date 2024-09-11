35-летняя актриса Агата Муцениеце показала лицо без макияжа в салоне красоты

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает два миллиона подписчиков.

35-летняя звезда «Честного развода» посетила салон красоты в центре Москвы. На размещенных кадрах артистка позировала в кресле, в то время как мастер делала ей укладку.

Так, знаменитость запечатлела лицо без косметики крупным планом, продемонстрировав естественную внешность. При этом она рассказала, что собирается посетить театральную премьеру своей восьмилетней дочери от актера Павла Прилучного Мии.

В августе Агата Муцениеце высказалась о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения.