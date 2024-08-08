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17:37, 8 августа 2024Ценности

Актриса Агата Муцениеце высказалась о приеме «Оземпика» для похудения

Актриса Агата Муцениеце заявила, что не принимала «Оземпик» для похудения

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная актриса Агата Муцениеце высказалась о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. На эту тему она высказалась в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость, которая регулярно демонстрирует стройную фигуру на фото в соцсетях, ответила на слухи о похудении с помощью «Оземпика». По словам телезвезды, на самом деле она никогда не принимала данный препарат. «Я боюсь таких вещей. Мне кажется, что все превратятся в зомби и умрут. А мы останемся. Все умрут, а я останусь», — отметила она.

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В заключение Муцениеце заявила, что занимается спортом каждый день. «И никаких "Оземпиков"», — подытожила звезда «Закрытой школы».

В июне новый возлюбленный показал откровенное видео с Агатой Муцениеце в купальнике. Мужчина запечатлел, как 35-летняя избранница прогуливается по воде, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

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      Карина Черных
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