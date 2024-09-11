Академик Черниговская высказалась против ЕГЭ

Академик РАО Черниговская: ЕГЭ отметает гениев и тех, кто нетривиально мыслит

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отметает самых способных учеников, а также гениев и тех, кто нетривиально мыслит, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования России нейролингвист Татьяна Черниговская. Ее слова приводит РИА Новости.

«В ЕГЭ есть свои плюсы. Но что проверяет ЕГЭ в основном — память и внимание. А способность соображать — в малой степени. Самых способных абитуриентов вы отметаете с помощью ЕГЭ», — считает академик.

По ее словам, в связи с этим часть вузов смогли добиться возможности сохранить устные и специализированные экзамены. Кроме того, Черниговская позитивно высказалась об устных защитах студенческих работ.

Ранее в течение пяти дней учителя, депутаты, ректоры и эксперты Рособрнадзора на Всероссийском обсуждении изменений в школьные экзамены вели дискуссию об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ. Как отмечал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, «все содержательные изменения» не коснутся экзаменов 2025 года.