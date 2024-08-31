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15:25, 31 августа 2024Россия

Российские эксперты, учителя, депутаты и ректоры обсудили изменение ОГЭ и ЕГЭ

В течение пяти дней учителя, депутаты и ректоры обсуждали изменение ОГЭ и ЕГЭ

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

На Всероссийском обсуждении изменений в школьные экзамены учителя, депутаты, ректоры и эксперты Рособрнадзора в течение пяти дней обсуждали изменение Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет «Российская газета».

«Это общественное обсуждение не для галочки, а для того, чтобы сделать новый шаг вперед», — сказал изданию глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава службы подчеркнул, что «все содержательные изменения» не коснутся экзаменов 2025 года, но Рособрнадзор по-прежнему будет «в постоянном диалоге с учителями, родителями, региональными властями» и обсуждать возможные реформы экзаменационной системы.

Ранее Музаев рассказал, что Рособрнадзор после сдачи экзаменов получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов, которых отказались зачислить в 10 класс.

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      Глеб Бажуткин
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