Рособрнадзор подтвердил получение десятков жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Музаев: Рособрнадзор получил десятки жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов, которых отказались зачислить в 10 класс после сдачи экзаменов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, его цитирует «Интерфакс».

«Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования, и в Москве этот вопрос решен, он был до последнего, в Москве до 20 чисел августа стоял вопрос о 1,8 тыс. выпускниках», — сообщил Музаев.

Он уточнил, что в надзорный орган поступило 67 заявлений от родителей, половина из которых — из Москвы. В столице до 23 августа учеников должны были зачислить в образовательные учреждения.

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Учащиеся в Иркутской и Челябинской областях, а также Краснодарском крае и в Москве не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось мест.

Ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, которые определяют структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ на 2025 год. Как уточняли в Рособрнадзоре, ЕГЭ пр биологии, географии, истории, а также базовой и профильной математике останется без изменений.