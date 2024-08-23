Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:14, 23 августа 2024Россия

Стало известно об отсутствии изменений в ЕГЭ по некоторым предметам

Рособрнадзор: ЕГЭ по биологии, географии и истории останется без изменений

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, географии, истории, а также базовой и профильной математике останется без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, пишет ТАСС.

Ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, которые определяют структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ на 2025 год.

Материалы по теме:
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз? Какие достижения учитывают в университетах в 2024 году
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз?Какие достижения учитывают в университетах в 2024 году
10 июня 2024
«Он помог остановить развал страны» ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
«Он помог остановить развал страны»ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
21 марта 2024
Куда можно поступить без ЕГЭ. В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
Куда можно поступить без ЕГЭ.В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
28 марта 2024

По данным Рособрнадзора, в ЕГЭ по русскому языку в задании с развернутым ответом не будет допускаться обращение к аниме, манге, комиксам, фанфикам, графическим романам и компьютерным играм. Кроме того, увеличился минимальный порог экзаменационного сочинения, который ранее составлял 69 слов. Теперь материал не будут проверять, если в нем содержится менее 99 слов.

5 июня стало известно, что в России захотели отменить ЕГЭ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. 9 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ отменят только тогда, когда будет понятная для учителей, школьников и их родителей альтернатива. Он полагает, что российские школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Захваченную волгоградскую колонию взяли штурмом. Террористы убили четырех сотрудников ФСИН

      В ООН обеспокоились из-за ситуации с Курской и Запорожской АЭС

      В Белоруссии рассказали о плане обороны в случае нападения Украины

      Стало известно о готовности модуля Orion для пилотируемой миссии на Луну

      Рост доходов россиян объяснили

      Украинский дипломат назвал решение ФРГ сократить финансирование Украины «Армагеддоном»

      Игрок клуба РПЛ рассказал о совмещении работы на заводе с футбольной карьерой

      Аромапалочки едва не лишили москвича квартиры

      В Сумах произошла серия взрывов

      Стало известно об отстранениях в Секретной службе США после покушения на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше