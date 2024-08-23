Стало известно об отсутствии изменений в ЕГЭ по некоторым предметам

Рособрнадзор: ЕГЭ по биологии, географии и истории останется без изменений

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, географии, истории, а также базовой и профильной математике останется без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, пишет ТАСС.

Ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, которые определяют структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ на 2025 год.

По данным Рособрнадзора, в ЕГЭ по русскому языку в задании с развернутым ответом не будет допускаться обращение к аниме, манге, комиксам, фанфикам, графическим романам и компьютерным играм. Кроме того, увеличился минимальный порог экзаменационного сочинения, который ранее составлял 69 слов. Теперь материал не будут проверять, если в нем содержится менее 99 слов.

5 июня стало известно, что в России захотели отменить ЕГЭ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. 9 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ отменят только тогда, когда будет понятная для учителей, школьников и их родителей альтернатива. Он полагает, что российские школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ.