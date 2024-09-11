Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил взявших под контроль три населенных пункта в ДНР военных

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военным и поздравил их с взятием под контроль трех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) — Красногоровки, Водяного и Галицыновки. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Глава оборонного ведомства направил поздравительную телеграмму 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова бригаде и 139-го отдельному мотострелковому батальону в честь взятия под контроль Водяного.

114-ю отдельную мотострелковую бригаду министр поздравил с контролем над населенным пунктом Галицыновка. За мужество и героизм более 7,5 тыс. военнослужащих из 15-ой отдельной мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко были награждены ведомственными знаками отличия.

В сентябре президент Владимир Путин заявил, что у России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас. По его данным, армия берет под контроль территории в зоне СВО квадратными километрами. В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу сообщал, что ВС России за август и начало сентября взяли под контроль почти одну тысячу квадратных километров в зоне проведения спецоперации. Темпы наступления России в Донбассе постоянно растут, отчитался он, добавив, что ежедневно противник теряет около 28 квадратных километров территории и до двух тысяч военных.