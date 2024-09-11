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18:59, 11 сентября 2024Экономика

Брокер продал Безосу дом и попал под суд

TWSJ: бывший владелец дома Безоса подал в суд на брокера из-за скидки
Джефф Безос

Джефф Безос. Фото: Bonnie Cash / Reuters

Бывший владелец дома основателя Amazon Джеффа Безоса Лео Крисc подал в суд на брокерскую компанию Douglas Elliman, которая проводила сделку. Он хочет отсудить шесть миллионов долларов, которые уступил при продаже по совету фирмы, сообщает The Wall Street Journal.

Особняк находится на острове Индиан-Крик во Флориде. Безос купил его в мае 2023 года за 79 миллионов долларов вместо изначально запрашиваемых владельцем 85 миллионов долларов. Брокер убедил владельца снизить цену, не сказав, что покупателем является известный миллиардер.

Крисс утверждает, что компания ввела его в заблуждение, и требует вернуть ему потерянные из-за скидки шесть миллионов долларов. По его словам, информация о том, что Безос владеет соседними домами, имела существенное значение для принятия решения о сделке.

Ранее стало известно, что Джефф Безос мог приобрести дом самого популярного радиоведущего Америки Говарда Стерна. По данным СМИ, стоимость сделки составила 300 миллионов долларов.

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      Александра Качан
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