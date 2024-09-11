Бывшего замгубернатора Липецкой области заочно арестовали по делу о превышении полномочий

«Ъ»: суд заочно арестовал бывшего липецкого замгубернатора Тузова за превышения

Советский районный суд Липецка заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области Илью Тузова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Тузова, курировавшего дорожное строительство в регионе, обвиняют в злоупотреблениях при заключении государственных контрактов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, весной 2020 года замгубернатора создал условия для победы компании «Руслан-1» на аукционе, несмотря на наличие более выгодных предложений. В результате этого фирма получила контракт на ремонт региональных автодорог стоимостью более 300 миллионов рублей. Кроме того, по поручению Тузова компании покровительствовал начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Валентин Малахов.

Сам бывший вице-губернатор уже третий год находится за пределами России – в 2021 году он улетел в Турцию, после чего был объявлен в розыск. Следствие уже три раза просило заочно арестовать мужчину, однако суд отказывал в удовлетворении этого ходатайства из-за отсутствия доказательств, что он скрывается. Сам Тузов заверил суд, что намерен вернуться в РФ из Греции, куда уехал отдыхать с семьей, когда наладится авиасообщение между странами.

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