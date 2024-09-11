Депутат Рады призвал украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans

Депутат Рады Гетманцев: украинки должны уплатить налоги с доходов на OnlyFans

Создатели платного контента на OnlyFans должны уплатить налоги и задекларировать свои доходы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Данил Гетманцев в своем Telegram-канале.

По его словам, сфера создания платного контента на платформе гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое ежегодно. За создание контента некоторые пользователи получают значительные суммы денег. Например, одна гражданка Украины за несколько лет заработала на платформе более четырех миллионов долларов.

Депутат напомнил, что получающий иностранные доходы гражданин должен по результатам отчетного налогового года,задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением.

Ранее стало известно, что новый законопроект о повышении ряда налогов на Украине направили на рассмотрение в Верховную Раду. В частности, предлагается вновь повысить военный сбор с 1,5 до 5 процентов.

