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18:36, 11 сентября 2024Экономика

На Украине собрались повысить ряд налогов

Законопроект о повышении налогов на Украине направили на рассмотрение в Раду

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новый законопроект о повышении ряда налогов на Украине направили на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки парламента республики.

Авторы инициативы, в частности, предложили вновь повысить военный сбор с 1,5 до 5 процентов, пояснил в Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк. В местном парламенте, как уточнил он, также должны будут рассмотреть возможность увеличения налогообложения украинских предпринимателей. В законопроекте предусмотрено и установление ставки в 25 процентов на прибыль финансовых учреждений.

Все вышеуказанные меры, как ожидается, могут принести в украинский бюджет в общей сложности 30 миллиардов гривен (порядка 723,8 миллиона долларов по актуальному курсу валют). Если же депутаты одобрят пункт о налогообложении прибыли банков, то совокупная польза для госказны должна будет составить 57 миллиардов гривен, или около 1,4 миллиарда долларов. Железняк резюмировал, что рассмотрение налоговых изменений парламентарии рассмотрят на заседании, которое пройдет на этой неделе.

Ранее с призывом повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на Украине, как сообщило агентство ТАСС, выступили в Международном валютном фонде (МВФ). В организации, в частности, предложили властям республики поднять действующую в стране ставку на два процентных пункта (п.п.). Общий уровень НДС на Украине в настоящее время составляет 20 процентов. Ставка в 7 процентов затрагивает лекарства, а планка в 14 процентов применяется для некоторых продуктов сельского хозяйства. В МВФ выступили с призывом повысить все вышеуказанные показатели на 2 п.п. с целью увеличения поступлений в украинский бюджет.

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