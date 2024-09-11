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11:37, 11 сентября 2024Россия

Дроны ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В селе Головчино FPV-дрон ВСУ атаковал грузовик КамАЗ, в результате чего транспортное средство получило повреждения. Водитель не пострадал.

В селах Муром и Ржевка беспилотники спикировали на жилые дома. В одном из них после удара начался пожар, в двух других зафиксированы повреждения кровли и фасада. Сведений о пострадавших не приводится.

11 сентября дроны ВСУ атаковали Мурманскую область. Факт атаки признал глава региона Андрей Чибис. По версии Telegram-канала Mash, целью налета был аэродром Оленья.

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      Алан Босиков
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