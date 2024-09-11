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10:55, 11 сентября 2024Россия

Стало известно о попытке дронов ВСУ атаковать российскую Арктику

Дроны ВСУ сбили около поселка Высокий в Мурманской области

Фото: Pavel Adzhigildaev / Wikimedia

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в российской Арктике — два беспилотника были сбиты в районе поселка Высокий Мурманской области. О попытке атаки стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации портала, ВСУ пытались атаковать аэродром «Оленья» используя дроны самолетного типа.

Mash сообщает, что для атаки использовались машины А-22 «Летучая лисица» (Foxbat), однако указанный самолет требует управления пилотом. При этом, известно, что украинские инженеры делают на базе указанного самолета беспилотники Aerosor Nynja.

Это не первая попытка ВСУ атаковать объекты в Мурманской области. Так, в конце августа в регионе был сбит аналогичный дрон. Момент уничтожения беспилотника попал на видео.

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      Марк Леонов
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