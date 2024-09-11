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09:02, 11 сентября 2024Путешествия

Двигатель самолета со 173 пассажирами на борту загорелся в воздухе и попал на видео

NYP: двигатель самолета IndiGo со 173 пассажирами загорелся сразу после взлета

Двигатель самолета авиакомпании IndiGo загорелся в воздухе и попал на видео. Его опубликовал британский таблоид New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел 30 августа на борту лайнера, летевшего из Калькутты в Бангалор, Индия. Двигатель воздушного судна, на борту которого находилось 173 человека, воспламенился сразу после взлета. На кадрах, снятых одним из пассажиров, видны искры, вылетающие из двигателя, и дым из-под крыла.

По данным издания, самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Информацию о пострадавших пассажирах и членах экипажа издание не приводит.

В июне двигатель самолета авиакомпании Virgin Australia с десятками пассажиров на борту загорелся в воздухе. Предположительно, это случилось после столкновения с птицей.

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      Алина Черненко
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