Двигатель самолета со 173 пассажирами на борту загорелся в воздухе и попал на видео

NYP: двигатель самолета IndiGo со 173 пассажирами загорелся сразу после взлета

Двигатель самолета авиакомпании IndiGo загорелся в воздухе и попал на видео. Его опубликовал британский таблоид New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел 30 августа на борту лайнера, летевшего из Калькутты в Бангалор, Индия. Двигатель воздушного судна, на борту которого находилось 173 человека, воспламенился сразу после взлета. На кадрах, снятых одним из пассажиров, видны искры, вылетающие из двигателя, и дым из-под крыла.

По данным издания, самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Информацию о пострадавших пассажирах и членах экипажа издание не приводит.

В июне двигатель самолета авиакомпании Virgin Australia с десятками пассажиров на борту загорелся в воздухе. Предположительно, это случилось после столкновения с птицей.