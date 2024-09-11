Появление большого количества русскоговорящих в украинском городе объяснили

Экс-нардеп Олейник заявил, что в Ивано-Франковске много беженцев с юго-востока

В город Ивано-Франковск на западе Украины приехало много беженцев с юго-востока страны, поэтому там стали больше говорить на русском языке. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

«Понятно, что люди хотят разговаривать на русском — своем родном языке. И они не обязаны общаться на украинском», — сказал он.

Олейник объяснил, что хорошо владеть украинским языком должны только чиновники, а простые граждане имеют право использовать тот язык, какой им более по душе.

Ранее в сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал введение языковых патрулей. По его словам, в городе стало больше русскоговорящих людей, что является проблемой для Украины.