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12:36, 11 сентября 2024Бывший СССР

Появление большого количества русскоговорящих в украинском городе объяснили

Экс-нардеп Олейник заявил, что в Ивано-Франковске много беженцев с юго-востока

Фото: Yuriy Rylchuk / Reuters

В город Ивано-Франковск на западе Украины приехало много беженцев с юго-востока страны, поэтому там стали больше говорить на русском языке. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

«Понятно, что люди хотят разговаривать на русском — своем родном языке. И они не обязаны общаться на украинском», — сказал он.

Олейник объяснил, что хорошо владеть украинским языком должны только чиновники, а простые граждане имеют право использовать тот язык, какой им более по душе.

Ранее в сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал введение языковых патрулей. По его словам, в городе стало больше русскоговорящих людей, что является проблемой для Украины.

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      Варвара Кошечкина
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