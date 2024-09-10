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18:57, 10 сентября 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали введение языковых патрулей

Мэр Марцинкив: в Ивано-Франковске введут языковые патрули

Фото: Press service of the 28th Separate Mechanised Brigade / Reuters

В Ивано-Франковске на Украине введут языковые патрули. Их появление анонсировал мэр города Руслан Марцинкив в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Введем инициативу: языковые патрули. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в нашем городе. А это проблема для нашего государства», — сказал он. Глава города добавил, что провел встречу с уполномоченным по правам государственного языка Тарасом Креминем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права проживающих на этой территории людей. Он подчеркнул, что все мирные планы по разрешению кризиса «не берут в расчет русскоязычное население и их права».

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      Александр Курбатов
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