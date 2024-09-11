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13:16, 11 сентября 2024Бывший СССР

Додона вызвали в полицию

Бывшего президента Молдавии Додона вызвали в полицию

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в полицию из-за жалобы активистов ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает издание Noi.md.

Жалоба связана с ранее сказанной фразой Додона в рамках предвыборной кампании. «Мы не позволим внедрение ЛГБТ-пропаганды в школах и в Кишиневе, поскольку это неприемлемо как для большинства учителей, так и для родителей и семей, чьи дети учатся», — заявил тогда Додон в своей речи.

Авторы жалобы на экс-главу Молдавии приводят в качестве аргумента отсутствие научных исследований, подтверждающих обеспокоенность учителей, родителей и детей пропагандой ЛГБТ в школах.

О визите Додона в полицию после жалобы не сообщается.

Ранее Додон заявил о пути Молдавии к евроинтеграции как о дороге к колонии. Он заявил, «что такая внешняя политика вредна для молдавского государства».

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      Сергей Болиев
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