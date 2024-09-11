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13:20, 11 сентября 2024Ценности

Елизавета Боярская сменила имидж

Актриса Елизавета Боярская показала осветленное каре после смены имиджа

Кадр: @lizavetabo

Российская актриса Елизавета Боярская показала новую внешность после смены имиджа. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя артистка сообщила об открытии 80-го сезона Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. На данном мероприятии она появилась в сером жилете, широких брюках и кроссовках и с укороченными осветленными волосами. Так, звезда продемонстрировала на публике каре с рваными прядями.

Пользователи сети оценили преображение знаменитости в комментариях. «Стрижка — огонь! Очень идет», «Стрижка супер», «Великолепная, красивая, величественная», — восхитились поклонники.

Ранее в сентябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова кардинально сменила имидж на фоне развода с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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      Карина Черных
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