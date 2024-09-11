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10:09, 11 сентября 2024Экономика

Энергодар остался без света из-за обрыва линии электропередачи

Энергодар и населенные пункты Запорожской области обесточены из-за обрыва ЛЭП

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Город Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты Запорожской области остались без света из-за обрыва линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в среду, 11 сентября, сообщают власти города в Telegram-канале.

«Сегодня ночью за пределами города произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи», — говорится в публикации. Специалисты ГУП «Таврия-Энерго» пытаются устранить аварию и вернуть электроснабжение обесточенным населенным пунктам, уточнили власти.

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции, которая находится рядом с Энергодаром, сообщила РИА Новости, что электроснабжение предприятия не нарушено.

25 августа из-за повреждения ЛЭП без света осталась часть Энергодара. Причина повреждения не уточнялась.

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      Нина Ташевская
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