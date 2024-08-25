Часть Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередач

Часть Энергодара обесточена из-за повреждения линии электропередач за городом

Часть Энергодара в Запорожской области осталась без света из-за повреждения линии электропередач, об этом сообщили власти города в Telegram-канале.

«Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен», — говорится в публикации.

Администрация сообщила, что подача электричества будет восстановлена после устранения причины аварийного отключения. Что послужило причиной повреждения, не уточняется.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области запрещенными боеприпасами. По его словам, украинские бойцы усилили удары кассетными боеприпасами. Под удар попал левый берег Днепра, в частности Энергодар и село Ивановка.

