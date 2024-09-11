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18:45, 11 сентября 2024Мир

Европейские дипломаты удивились заявлениям Трампа об Украине на дебатах

The Guardian: европейских дипломатов поразил отказ Трампа говорить об Украине

Фото: Brian Snyder / Reuters

Европейских дипломатов поразило, что кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп говорил в ходе дебатов, что хочет добиться завершения конфликта между Россией и Украиной. Об это пишет The Guardian.

Выступая на предвыборных дебатах, Трамп сказал, что хочет остановить конфликт и спасти жизни людей. Он пообещал, что добьется этого в течение нескольких дней путем прямых переговоров с обеими сторонами. «Дипломаты были больше всего поражены, если не удивлены, отказом Трампа сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила [президента России] Владимира Путина», — пишет издание.

Дипломаты также рассказали, что находились в напряжении перед дебатами и надеялись, что кандидат от демократов Камала Харрис сможет хорошо выстоять в прямом телевизионном противостоянии.

Дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис состоялись 10 сентября на телеканале ABC News. Трамп заявил, что они стали лучшими за всю его политическую карьеру.

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      Виктория Кондратьева
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