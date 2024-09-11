Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 11 сентября 2024Экономика

Европейский суд снял санкции с двух россиян

Суд ЕС снял санкции с российского бизнесмена и дочери главы «Транснефти»

Фото: Uli Deck / Globallookpress.com

Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил аннулировать санкции Евросоюза в отношении двоих россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения сняли с предпринимателя Павла Езубова и дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой. Как уточняют журналисты, в деле Езубова судья решил, что каждая из сторон должна оплатить свои расходы, а в случае с россиянкой рассчитаться за траты истицы на процесс поручил Совету ЕС.

Вместе с тем, отмечает РБК, суд отклонил иски ряда российских бизнесменов с требованием снять с них санкции, а также аналогичное требование со стороны российского Национального расчетного депозитария (НРД).

В июне стало известно, что Дмитрий Пумпянский — бывший владелец Трубной металлургической компании, после попадания в санкционный список передавший свою долю менеджменту — и его жена выиграли иск об отмене санкций Евросоюза. При этом, писали «Ведомости», из материалов суда прямо не следует, что ограничения сняты — там говорилось об отмене решения об их продлении.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

      В Харьковской области расширят зову принудительной эвакуации

      На Украине испытали дрон с советской «Мухой»

      Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву

      В регионе России жертвами атак ВСУ с начала СВО стали свыше 250 человек

      В России резко подорожала аренда жилья

      Дочь Прилучного и Муцениеце стала актрисой

      В России отреагировали на слова Эрдогана о принадлежности Крыма

      Бывший российский следователь высказался об обвинении в рекордной взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше