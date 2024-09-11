Европейский суд снял санкции с двух россиян

Суд ЕС снял санкции с российского бизнесмена и дочери главы «Транснефти»

Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил аннулировать санкции Евросоюза в отношении двоих россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения сняли с предпринимателя Павла Езубова и дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой. Как уточняют журналисты, в деле Езубова судья решил, что каждая из сторон должна оплатить свои расходы, а в случае с россиянкой рассчитаться за траты истицы на процесс поручил Совету ЕС.

Вместе с тем, отмечает РБК, суд отклонил иски ряда российских бизнесменов с требованием снять с них санкции, а также аналогичное требование со стороны российского Национального расчетного депозитария (НРД).

В июне стало известно, что Дмитрий Пумпянский — бывший владелец Трубной металлургической компании, после попадания в санкционный список передавший свою долю менеджменту — и его жена выиграли иск об отмене санкций Евросоюза. При этом, писали «Ведомости», из материалов суда прямо не следует, что ограничения сняты — там говорилось об отмене решения об их продлении.