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12:00, 11 сентября 2024Экономика

Российский депозитарий проиграл дело о санкциях

Bloomberg: российский НРД проиграл дело о санкциях и блокировке €70 миллиардов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский национальный расчетный депозитарий (НРД) проиграл дело о санкциях. О неудавшейся попытке добиться разблокировки 70 миллиардов евро сообщает Bloomberg.

НРД проиграл попытку отменить санкции Европейского союза, которые ввели в 2022 году, так как площадку для хранения ценных бумаг обвинили в помощи властям в мобилизации ресурсов для поддержки военной операции на Украине. В результате в депозитарии Euroclear в Бельгии было заморожено порядка 70 миллиардов евро (77,3 миллиарда долларов).

«НРД "не смог продемонстрировать", что ЕС ошибся, придя к выводу, что это предприятие было системно важным финансовым учреждением, которое играло существенную роль в функционировании финансовой системы России», — указано в решении суда.

Согласно введенным ограничениям, все средства и ресурсы НРД заморожены, никакие новые средства и ресурсы не могут быть предоставлены депозитарию прямо или косвенно. На этом основании, в частности, физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запретили участвовать в схеме обмена активами, предложенной для россиян и нерезидентов в РФ.

Вслед за расчетным депозитарием оспорить санкции намерена и Мосбиржа, ограничения против которой были введены Минфином США в июне 2024 года. На заседании Клуба защиты прав инвесторов представитель рассказал, что в планах есть и обращение в OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) для получения разъяснений по применению генеральных лицензий при разблокировке активов.

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