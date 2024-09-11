Глава СПЧ призвал каждого мужчину пройти через армию

Глава СПЧ Фадеев заявил, что каждый мужчина должен пройти через армию

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что через армию должен пройти каждый мужчина. Его слова приводятся в Telegram-канале совета.

По его словам, в армии на данный момент служат не более трети от молодых россиян.

«Я считаю, что каждому молодому человеку, независимо от его здоровья — если не очень здоров, пусть на кухне служит, в штабе, писарем работает — все молодые люди должны пройти через армию», — сказал он.

Фадеев также добавил, что мир на данный момент находится в состоянии «долгой войны».

Ранее президент России Владимир Путин призвал Российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных. Глава государства заявил, что противнику не удалось достичь своих целей, а российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно «выдавливать его с приграничных территорий».