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11:39, 11 сентября 2024Россия

Губернатор Мурманской области отреагировал на атаку беспилотников

Губернатор Мурманской области Чибис сообщил о налетах беспилотников на регион

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Мурманской области Андрей Чибис отреагировал на сообщения об атаке беспилотников. Видеообращение он опубликовал в Telegram.

Чибис подтвердил факт налета дронов и призвал граждан с понимаем относиться к ограничениям, которые власти региона вводят в связи с атаками. «Все необходимые меры по повышению безопасности принимаются», — сказал он.

Губернатор попросил жителей региона доверять только официальным источникам информации. При обнаружении неопознанных предметов он рекомендовал сообщать о находке по телефону 112.

О попытке Вооруженных сил Украины атаковать Мурманскую область стало известно ранее в среду, 11 сентября. По данным Telegram-канал Mash, два беспилотника самолетного типа были сбиты в районе поселка Высокий.

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      Алан Босиков
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