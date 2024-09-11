Губернатор Мурманской области отреагировал на атаку беспилотников

Губернатор Мурманской области Чибис сообщил о налетах беспилотников на регион

Глава Мурманской области Андрей Чибис отреагировал на сообщения об атаке беспилотников. Видеообращение он опубликовал в Telegram.

Чибис подтвердил факт налета дронов и призвал граждан с понимаем относиться к ограничениям, которые власти региона вводят в связи с атаками. «Все необходимые меры по повышению безопасности принимаются», — сказал он.

Губернатор попросил жителей региона доверять только официальным источникам информации. При обнаружении неопознанных предметов он рекомендовал сообщать о находке по телефону 112.

О попытке Вооруженных сил Украины атаковать Мурманскую область стало известно ранее в среду, 11 сентября. По данным Telegram-канал Mash, два беспилотника самолетного типа были сбиты в районе поселка Высокий.