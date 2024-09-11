ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро Халилом аль-Хайей встретилась в Дохе с премьер-министром Катара и главой египетской разведки. На встрече стороны обсудили события в секторе Газа.

«Была подчеркнута готовность движения к немедленному выполнению соглашения о прекращении огня на основе заявления [президента США Джо] Байдена от 31 мая 2024 года, резолюции 2735 Совета Безопасности и того, что было согласовано 2 июля 2024 года, без установления каких-либо новых требований», — заявили в ХАМАС. Отмечается, что движение отвергает любые новые условия для этого соглашения от какой-либо из сторон.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «слышит крик» семей заложников, потерявших близких в плену радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Глава израильского правительства пообещал сделать все, чтобы вернуть похищенных людей и победить в войне.