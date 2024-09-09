Нетаньяху рассказал о слышащемся ему крике семей заложников ХАМАС

Нетаньяху заявил, что «слышит крик» семей заложников ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «слышит крик» семей заложников, потерявших близких в плену радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом стало известно из видеообращения премьера к нации, сообщает РИА Новости.

«Я слышу крик семей похищенных, потерявших самое дорогое. Мы с супругой ходим на душераздирающие встречи, которые просто разбивают наши сердца», — сказал он. Глава израильского правительства пообещал сделать все, чтобы вернуть похищенных людей и победить в войне.

Уточняется, что обращение опубликовали на фоне многотысячных демонстраций в Израиле в поддержку семей заложников, на которых к правительству предъявляется требование любой ценой заключить сделку с ХАМАС о прекращении огня.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с арабскими странами обеспечила принятие нескольких резолюций Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Он отметил, что Москве удалось сделать это, несмотря на сопротивление США.