Харрис рассказала о передаче Зеленскому разведданных за несколько дней до начала СВО

Харрис заявила, что встречалась с Зеленским за несколько дней до начала СВО

Вице-президент США Камала Харрис рассказала, что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским за несколько дней до начала специальной военной операции (СВО) и передала ему «разведданные» для защиты государства. Она заявила об этом во время дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом ходе теледебатов, их трансляцию ведет телеканал ABC News.

«Я поделилась с ним [Зеленским] американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — указала она.

Ранее Харрис посоветовала американцам посетить предвыборный митинг кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, назвав выступления своего оппонента «интересным зрелищем».

При этом, по ее словам, большинство людей уходят до окончания мероприятий из-за скуки и усталости. Харрис также отметила, что американцы заслуживают президента, который ставит в приоритет их интересы.