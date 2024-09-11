Иран пообещал соразмерный ответ на санкции из-за якобы поставок ракет России

Иран пообещал соразмерный ответ на заявление Британии, Франции и ФРГ о санкциях

Иран пообещал дать соразмерный ответ на заявление Британии, Франции и ФРГ о намерении наложить на него санкции из-за якобы поставок баллистических ракет России. Об этом стало известно из заявления официального представителя МИД Исламской Республики Насера Канаани, опубликованного на странице иранского внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

«Этот шаг трех европейских стран является продолжением враждебной политики Запада и экономического терроризма против народа Ирана, который будет встречен подобающим и соразмерным действием [со стороны] Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Канаани осудил заявление «евротройки», в том числе о намерении ввести санкции против авиакомпании Iran Air. Он уточнил, что любое сообщение о продаже Тегераном баллистических ракет Москве является ложным и абсолютно необоснованным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова госсекретарь США Энтони Блинкена о поставках иранских ракет. Политик подчеркнул, что данные о поставках России иностранного оружия не имеют под собой никаких оснований.