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15:09, 11 сентября 2024Мир

Иран пообещал соразмерный ответ на санкции из-за якобы поставок ракет России

Иран пообещал соразмерный ответ на заявление Британии, Франции и ФРГ о санкциях

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Иран пообещал дать соразмерный ответ на заявление Британии, Франции и ФРГ о намерении наложить на него санкции из-за якобы поставок баллистических ракет России. Об этом стало известно из заявления официального представителя МИД Исламской Республики Насера Канаани, опубликованного на странице иранского внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

«Этот шаг трех европейских стран является продолжением враждебной политики Запада и экономического терроризма против народа Ирана, который будет встречен подобающим и соразмерным действием [со стороны] Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Канаани осудил заявление «евротройки», в том числе о намерении ввести санкции против авиакомпании Iran Air. Он уточнил, что любое сообщение о продаже Тегераном баллистических ракет Москве является ложным и абсолютно необоснованным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова госсекретарь США Энтони Блинкена о поставках иранских ракет. Политик подчеркнул, что данные о поставках России иностранного оружия не имеют под собой никаких оснований.

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      Виктория Кондратьева
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