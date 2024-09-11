Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 11 сентября 2024Мир

В Кремле ответили на слова Блинкена о поставках России иранских ракет

Песков: данные о поставках России оружия не имеют под собой никаких оснований
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Roberto Schmidt / Reuters

Данные о поставках России иностранного оружия не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы слышим очень много рассуждений о каких-то поставках каких-то вооружений Российской Федерации. Они все не имеют под собой никаких оснований», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран якобы поставил России баллистические ракеты, в связи с чем американская сторона намерена ввести санкции против Исламской Республики.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг сообщения о предполагаемых поставках России иранских ракет, назвав эти обвинения необоснованными.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили ракету С-200 по газопроводу в российском регионе

      В МИД ответили на вопрос об ультиматумах по Украине

      Названа дата вступления в должность нового генсека НАТО

      Харрис обвинили в использовании на дебатах замаскированных под сережки наушников

      Гарик Мартиросян рассказал о встрече с Масляковым

      В России объяснили острую нехватку таксистов

      Трампа сравнили с щенком на дебатах с Харрис

      Наряд Кэти Холмс раскритиковали в сети словами «вытаскивает бутылки из мусора»

      Стало известно о состоянии поджегших в российском аэропорту вертолет детях

      МИД России пригрозил Западу уничтожением новых поставок ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше