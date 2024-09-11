В Кремле ответили на слова Блинкена о поставках России иранских ракет

Песков: данные о поставках России оружия не имеют под собой никаких оснований

Данные о поставках России иностранного оружия не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы слышим очень много рассуждений о каких-то поставках каких-то вооружений Российской Федерации. Они все не имеют под собой никаких оснований», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран якобы поставил России баллистические ракеты, в связи с чем американская сторона намерена ввести санкции против Исламской Республики.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг сообщения о предполагаемых поставках России иранских ракет, назвав эти обвинения необоснованными.