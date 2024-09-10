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15:25, 10 сентября 2024Мир

США пообещали ввести санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет России

Блинкен: США введут санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет России
СюжетСанкции против России:

Фото: Alberto Pezzali / Pool / Reuters

Вашингтон введет новые санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова передает Reuters.

«Соединенные Штаты во вторник объявят о новых санкциях в отношении Ирана после того, как Исламская Республика поставила России баллистические ракеты, несмотря на предупреждения Запада», — передает агентство слова Блинкена.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, заявил, что не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани также опроверг это сообщение. Он подчеркнул, что неоднократные заявления о возможных поставках ракет Москве являются необоснованными и преследуют конкретные политические цели некоторых западных государств.

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      Лина Пивоварова
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