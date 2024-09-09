В Кремле прокомментировали сообщения о якобы поставках ракет из Ирана

Песков о якобы поставках ракет из Ирана: не каждый раз информация действительна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет из Ирана. Он подчеркнул, что не каждый раз такая информация действительна, его цитирует РИА Новости.

«Мы видели это сообщение, не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Иран — важный партнер России, с которым Москва развивает отношения в различных областях, включая самые чувствительные. Он отметил, что страны намерены продолжать сотрудничать в интересах российского и иранского народов.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг сообщения о поставке беспилотников и ракет России для использования на территории проведения специальной военной операции. Он также подчеркнул, что никаких доказательств, свидетельствующих об использовании иранского вооружения на Украине, предоставлено не было.