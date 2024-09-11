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14:20, 11 сентября 2024Силовые структуры

Конфликт из-за затушенной об пол сигареты закончился расправой над пенсионером

В Тюменской области мужчина расправился с пенсионером из-за затушенной сигареты

Фото: Mathew MacQuarrie / Unsplash

В Тюменской области задержали 37-летнего мужчину расправившегося с 68-летним пенсионером. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 8 сентября в селе Хохлово в процессе совместного распития алкоголя обвиняемого и его пожилого гостя произошел конфликт из-за потушенной об пол сигареты. В результате драки пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбужденно уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе россиянин из-за ревности напал с ножом на знакомого и попал под суд.

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      Артем Соколов
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