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20:18, 11 сентября 2024Силовые структуры

Курьера-мигранта осудили за насилие над несовершеннолетней россиянкой

В Москве суд приговорил курьера-мигранта за насилие над несовершеннолетней

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего гражданина Таджикистана за насилие сексуального характера над 11-летней местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранца признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 6 февраля фигурант, являясь курьером одной из службы доставки, привез заказ, который получала пострадавшая. Мужчина попросил ее пересчитать пакеты, а сам в это время совершил в отношении нее противоправные действия. 

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих граждан Киргизии, которые изнасиловали двух малознакомых девушек в квартире на проспекте Мира.

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